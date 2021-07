Si torna a volare all’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Ad annunciarlo è stato Sergio Venturino, presidente del Comitato Vola Gino Lisa, dopo la comunicazione di riapertura dello scalo foggiano, al termine dei lavori effettuati negli ultimi mesi. “Con piacere ed orgoglio possiamo festeggiare la tanto voluta ed agognata riapertura del nostro aeroporto Gino Lisa di Foggia che per il Comitato VGL rappresenta concreta testimonianza di quanto fatto in passato da chi ci ha preceduto e di quanto continuato con determinazione” – afferma Venturino.

Infatti, da oggi 26 luglio 2021, giorno di Sant’Anna, lo scalo aeroportuale di Foggia è tecnicamente aperto al traffico aereo, cioè potranno atterrare e decollare ogni tipo di aeromobile per passeggeri, anche con 150-180 posti, aerei cargo, aerei della protezione civile, aeroambulanza, nonché aerei dell’aviazione generale. “Chiaramente – fanno sapere dal comitato VGL – continuerà, con grande successo, il servizio elielicottero ed elisoccorso, nonché il servizio di assistenza tecnica della società Alidaunia.Un aeroporto finalmente pronto per una nuova grande sfida che continuerà a vederci tutti impegnati in ogni modo”.

Altrettanto importante e solenne sarà il giorno, ormai a breve, del primo volo di linea per il quale AdP è prossima alla conclusione dell’iter tecnico e amministrativo. “Come Comitato vigileremo e solleciteremo chi di dovere perché si possa decollare con il primo volo di linea. Siamo fiduciosi che il V-DAY non si farà attendere ancora per molto!”