Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria II circolo di Orta Nova. Il plesso A di via Scarabino sarà completamente demolito per poi essere ricostruito più sicuro, più funzionale, più bello. Circa un mese fa, alla presenza del responsabile unico del procedimento ingegner Saverio Di Natale e del team di direzione lavori ing. Roberto Salice, è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata la gara pubblica; si tratta del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Fusillo Damiano di Cerignola e da Unyon Consorzio stabile scarl di Roma. I lavori di demolizione sono stati affidati alla ditta subappaltatrice Pasqua Srl di Orta Nova.

CANTIERE E IMPORTO DELL’OPERA: lunedì 26 luglio la ditta ha allestito il cantiere affinché si procedesse con i lavori di demolizione. L’opera ha un importo complessivo di 2,5 milioni di euro: investimento importante, completamento finanziato con i fondi ministeriali del Ministero Istruzione Università e Ricerca per l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici. Al momento il Comune di Orta Nova risulta l’unico della provincia di Foggia ad aver ottenuto questo importante finanziamento!

IL PROGETTO – Il nuovo progetto è stato approvato il 2 luglio 2020 dall’Amministrazione Lasorsa e prevede la demolizione/ricostruzione del plesso A della scuola primaria II circolo, costruzione risalente agli inizi degli anni ’60. A seguito di una valutazione costi-benefici, è risultato più efficace ed efficiente un intervento di demolizione e ricostruzione dell’intero plesso scolastico piuttosto che uno di miglioramento sismico. L’edificio scolastico che verrà realizzato risponderà appieno alle norme di sicurezza e antisismiche e andrà a restituire alla comunità un’importante struttura scolastica realizzata rispettando le attuali normative in tema di sicurezza e le più moderne tecniche costruttive. L’edificio sarà dotato di spazi ampi e luminosi, spazi di connessione flessibili e luoghi per le attività multifunzionali.

QUANDO SARA’ PRONTA – L’opera dovrà essere pronta da contratto entro 400 giorni, pertanto l’obiettivo è poter entrare nel nuovo plesso scolastico entro la fine del 2022. Le 14 classi presenti nel plesso A del secondo circolo si sposteranno in parte nel padiglione B e in parte presso il plesso di Via Kennedy dell’ I.C “Sandro Pertini”, come da accordo tra il dirigente scolastico e gli amministratori comunali. Nelle settimane scorse si è, inoltre, già proceduto al trasloco degli arredi e dei materiali didattici per consentire la demolizione del plesso scolastico.

L’attenzione verso il mondo scolastico rimane prioritaria. Facciamo il possibile affinché l’educazione scolastica dei ragazzi avvenga in strutture efficienti, decorose e ben tenute.

Comunicato Stampa

Assessore ai LL.PP. Orta Nova

Michele De Finis