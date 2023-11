Trasformare le biblioteche scolastiche in laboratori di apprendimento e di ricerca: è l’obiettivo del percorso di formazione di Information Literacy organizzato dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e destinato ai docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore che fanno già parte del Sistema Regionale dei Servizi Bibliotecari: il Liceo Classico “Vincenzo Lanza”; il Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” e l’Istituto Tecnico “Notarangelo-Rosati” di Foggia.

Le lezioni a distanza, articolate in quattro incontri partiti lo scorso 10 novembre, sono affidate a Laura Ballestra – Direttrice della Biblioteca “Mario Rostoni” dell’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza e neo presidente dell’AIB, Associazione Italiana Biblioteche – affiancata da Piero Cavalieri, entrambi accreditati tra i massimi esperti italiani in materia.

In una società sempre più complessa, infatti, diventa indispensabile educare i ragazzi all’uso consapevole e critico delle informazioni, delle risorse documentali e bibliografiche, per valutare l’autorevolezza delle fonti e maneggiare diversi tipi di documenti.

“Le competenze informative – spiega la Direttrice del Polo Biblio-Museale Gabriella Berardi – rappresentano ormai una competenza trasversale irrinunciabile per tutta la vita, quelle life skills di cui tanto si parla. La nostra idea è di rendere le biblioteche scolastiche dei laboratori permanenti per imparare a fare ricerca con maggiore consapevolezza, e in questo il ruolo dei docenti è fondamentale”.

La nascita della rete ferroviaria italiana sarà il tema attorno al quale si concentrerà il laboratorio pratico, con i documenti messi a disposizione dalla Biblioteca “la Magna Capitana” e con il supporto dei bibliotecari Ester Bruno, Vito Cristino ed Elviranna Susanna.