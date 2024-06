La Provincia di Foggia, in collaborazione con il partner di progetto Ifun, associazione di genitori di bambini e ragazzi autistici, è lieta di annunciare l’evento Beach Sport 4All, un’iniziativa di giochi inclusivi che si terrà sulla splendida spiaggia di Spiaggialunga – Vieste dal 13 al 16 giugno 2024. Questo evento, unico nel suo genere, è reso possibile grazie al finanziamento del programma nazionale GAME UPI, impegnato nella promozione dello sport per tutti.

Beach Sport 4All mira a creare un ambiente accogliente e accessibile per persone di tutte le età e abilità. L’iniziativa prevede una serie di attività sportive sulla spiaggia, progettate per essere inclusive e adattabili a tutte le esigenze. Gli sport proposti includono beach volley, calcio, giochi di squadra e attività ricreative, tutte studiate per garantire la massima partecipazione e divertimento per tutti i partecipanti.

Previsto un programma ricco di attività che inizieranno ogni mattina alle 9:00 e si concluderanno nel tardo pomeriggio. Saranno presenti anche aree dedicate al relax e al ristoro, per garantire un’esperienza completa e piacevole a tutti i partecipanti.

Oltre 30 i ragazzi partecipanti, tra i quali un gruppo di ragazzi autistici di età compresa nel target di progetto 14- 35 anni che faranno un’esperienza unica di sport e inclusione coordinati da una equipe di educatori specializzati.

Grande soddisfazione espressa dal Presidente Giuseppe Nobiletti: “Siamo estremamente orgogliosi di organizzare l’iniziativa ‘Beach Sport 4All’. Questo evento rappresenta un passo importante verso l’inclusione e l’accessibilità nello sport. Vogliamo che tutti, senza alcuna esclusione, possano sperimentare la gioia e i benefici delle attività sportive. Ringraziamo il programma nazionale GAME UPI per il loro sostegno e per aver reso possibile questo progetto.”