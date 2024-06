La presentazione dei Buoni Servizio e la possibilità di poter condividere le attività psicomotorie per conoscere meglio la struttura. Venerdì 14 giugno 2024 il Centro Diurno per persone con disabilità “Cuore con le ali” di Poggio Imperiale apre le porte alla comunità per vivere un doppio momento. Fino al prossimo 25 giugno, infatti, c’è tempo per presentare domanda di accesso dei Buoni Servizio, il beneficio economico della Regione Puglia rivolto alle persone con disabilità per il sostegno al pagamento delle rette di frequenza anche presso servizi a Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità. Come il Centro Diurno “Cuore con le ali”, di proprietà dell’ASP Castriota e Corroppoli, gestito dalla cooperativa sociale Medtraining.

In caso di ammissione al beneficio – a seguito di apposita istruttoria curata dall’Ambito territoriale sociale di riferimento – il buono servizio richiesto darà diritto ad una copertura della frequenza (per la sola quota sociale) sino ad un massimo di 12 mensilità, dall’1 luglio 2024 al 30 giugno 2025. La struttura sociosanitaria a ciclo diurno si trova in Via Fiume 11 ed è destinata a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali dai 6 ai 64 anni di età, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Tutti i locali del Centro sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza. Agli iscritti è garantito il trasporto dalla propria abitazione al Centro. La struttura “Cuore con le ali” di Poggio Imperiale è iscritta al catalogo regionale dell’offerta dei servizi per persone con disabilità. Rimane chiusa la domenica e i giorni festivi.

In occasione della presentazione della misura attivata dalla Regione Puglia, dunque, nel cortile del Centro Diurno “Cuore con le ali” verranno svolte attività psicomotorie adattate per gli utenti che frequentano la struttura e a quanti vorranno partecipare per conoscere i servizi offerti finalizzati a migliorare lo sviluppo, il coordinamento, l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro famigliari. Al termine delle attività è previsto un buffet a cura del Centro Diurno “Cuore con le ali”.

Per info: cuoreconleali@reteoltre.it – 0882.304106 – 345.7458173