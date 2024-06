Il borgo di Roseto Valfortore si prepara per un’estate ricca di eventi: notti romantiche, festival musicali, teatro all’aperto, estemporanee di pittura, sagre e spettacoli in diverse location del paese. Sarà una lunga estate rosetana che inizierà il 15 giugno con la festa di fine anno scolastico, dedicato ai bambini, e terminerà a Settembre con il Festival della Montagna e la IV Tappa di Puglia del Challenge dei Monti Dauni. Tra gli appuntamenti più significativi vi ricordiamo le sagre, che vanno da quella porchetta, al vitello, alla sagra del tartufo, ma anche la festa del grano, la festa dell’accoglienza dedicata ai nostri rosetani emigrati, i giochi e le serate per i bambini…..davvero tanta roba.

Dal 27 settembre al 2 ottobre laboratori di pittura a cura della pittrice Patt Beresckin. La varietà dell’intero programma, che va ad abbracciare cultura, divertimento, tradizione, soddisfa ogni fascia di età, dagli adulti ai bambini.

Il villaggio del benessere vi aspetta a Roseto Valfortore

IL PROGRAMMA

15 Giugno – Festa di fine anno scolastico Giochi e intrattenimenti

16 Giugno – Ma il cielo è sempre + blu Cover band

21 Giugno – Festa della Musica Roseto’s….Banda

22 Giugno – Notte romantica nei borghi più belli d’italia

23 Giugno – Extratime Concerto Premio Lupo

27 Giugno – Che suono fa uno scarabocchio

05 Luglio – Sagra della porchetta

07 – Festa di Sant’Antonio da Padova. Ricchi e Poveri Tribute

12 Luglio – Natura in festa. Suoni, Odori, Sapori e….sorsi diVini

13 Luglio – Sagra del Vitello – Roseto Rock Festival

14 Luglio – Concerto musicale Archi e Ottoni

19 Luglio – Bambini in festa. Sfilata mascottes e spettacolo di magia

20 e 21 Luglio – Festa del Grano e degli antichi mestieri

23 Luglio – Oceano Madre. Spettacolo teatrale

24 Luglio – Estemporanea di pittura

25 Luglio – Festa dell’Accoglienza. Artisti di Strada

26 Luglio – Festa dell’Accoglienza. Fermenti della Valle del Fortore

28 Luglio – Festa della Madonna del carmine. 90 voglia di 2000

29 Luglio – Festa a cura del Circolo ’88

30 Luglio – Festa sociale a cura della Consulta Anziani

02 Agosto – Roseto sotto le Stelle. Spettacolo teatrale

03 Agosto – Sagra del Tartufo

04 Agosto – Festa dei Lavoratori Pugliesi nel Mondo

05 Agosto – Giornata del Volontariato. Musica in Anfiteatro

06 Agosto – Spettacolo Musicale Zucchero Cover Band

07 Agosto – Bambini in Festa. Spettacolo per bambini

09 Agosto – Borgo dei Desideri. Duo Sax e Voce

10 Agosto – Hair Spray. Musical dal vivo

14 Agosto – Antipasto Ferragostano. Degustazione di prodotti tipici e Tarantula Garganica in concerto

15 Agosto – Festa di Ferragosto. Balli di gruppo

18 Agosto – Festa di fine estate a cura dei bambini dell’Estate Ragazzi

07 Settembre – San Modestino. Festival della Montagna 1151

18 e 20 Settembre – Challenge dei Monti Dauni. IV Tappa di Puglia