Un largo plebiscito ha rieletto Emilio Di Pumpo sindaco a Torremaggiore, con il 70% delle preferenze. E’ l’unico Comune sopra i 15mila abitanti della Capitanata dove le amministrative si sono concluse al primo turno. Bisognerà invece attendere il ballottaggio a San Severo, dove Masucci dovrà vedersela con Lidya Colangelo, e a San Giovanni Rotondo dove il grillino Filippo Barbano chiude in vantaggio il primo round sul sindaco uscente Michele Crisetti. Sarà sempre il ballottaggio a decidere chi sarà il nuovo sindaco di Manfredonia. Il candidato del centrosinistra Domenico La Marca vince la tornata, ma senza raggiungere il 50%+1, motivo per il quale se la vedrà tra due settimane con Ugo Galli, candidato del centrodestra.

A Stornarella Massimo Colia si conferma sindaco e anche a Deliceto rivince il sindaco uscente Bizzarro. Annalisa Lisci è la nuova sindaca delle Isole Tremiti mentre Guerino De Luca si conferma alla guida di Castelnuovo della Daunia dove era unico candidato. Il nuovo primo cittadino di Poggio Imperiale è Alessandro Liggieri con la civica ‘Noi per Poggio’ mentre a Biccari Antonio Beatrice, ex assessore ai Lavori Pubblici, succede a Gianfilippo Mignogna, che ha guidato il piccolo centro dei Monti Dauni per 15 anni.

Vittorie per Giovanna Santacroce a Volturino, Vincenzo Zibisco a Volturara Appula e Graziano Coscia a Carlantino, mentre a Troia il nuovo sindaco è Francesco Caserta. Antonio Potenza vince per la quarta volta e si conferma sindaco di Apricena, e la continuità ha vinto anche a Celle di San Vito dove Palma Maria Giannini trionfa per la quarta volta consecutiva.