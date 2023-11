Prosegue martedì 21 novembre, alle 17.15 nell’auditorium della biblioteca comunale di San Marco in Lamis, la rassegna cinematografica per invogliare nei bambini, e non solo, un maggior rispetto e cura dell’ambiente. Il secondo dei tre appuntamenti previsti rientra nel progetto “LaMiaTerra – note per salvaguardare il pianeta”, la kermesse che ospiterà fino a giugno del 2024 incontri, dialoghi e rassegne con l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare il pensiero dei cittadini alle tematiche ambientali. In occasione della Giornata nazionale degli alberi di domani, la proiezione sarà dedicata al film “Eco Planet – Un pianeta da salvare”. Per tutto il mese di novembre celebri pellicole coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera di benessere culturale, ma anche di stimolo verso il tema della salvaguardia del pianeta. L’evento rientra nel cartellone di “Mo’l’estate Spirit Festival”, manifestazione di musica, cultura e arte giunta alla trentesima edizione. “La narrazione cinematografica è un’ottima seduttrice del pubblico in generale figuriamoci per i “più piccoli” e – spiega Stefano Starace, direttore artistico del progetto – natura, paesaggi, amici animali e avventura sono elementi perfetti per introdurre tematiche fondamentali per riflettere sullo stato di salute dell’ambiente in cui viviamo. I bambini sono gli unici che possono davvero insegnare ai più grandi”. “Iniziativa meritevole e necessaria – conferma Luigi Tricarico assessore all’Ambiente di San Marco in Lamis – e nelle nostre attività proveremo anche a coinvolgere in maniera attiva i bambini, potrebbero stupirci con le loro indicazioni.”

Dopo la proiezione inaugurale di giovedì scorso del celebre film Disney “Wall-e” e l’ottima partecipazione riscontrata, attesa anche per domani una buona risposta di pubblico prima dell’ultimo appuntamento della rassegna fissato giovedì 30 novembre con il film “Era Glaciale 2 – il disgelo”e le buffe avventure del bradipo Sid. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia con il bando “Puglia Capitale Sociale 3.0”, dal Comune di San Marco in Lamis – Assessorato all’Ambiente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Parco Nazionale del Gargano.