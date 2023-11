Il Circolo ” Gaia ” di Legambiente Foggia con la collaborazione dell’ARIF – Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali sez. di Foggia ed il Patrocinio del Comune di Foggia organizza “La settimana del verde urbano 2023 – Festa dell’albero- Gli alberi ci danno tanto”.

La settimana del Verde Urbano è un appuntamento che, anno dopo anno, assume un’importanza sempre maggiore per il fondamentale ruolo degli alberi nel mitigare la crisi climatica: aiutano a compensare la CO2, fungono da filtri biologici per gli inquinanti atmosferici, rappresentano uno scrigno di biodiversità. Non solo, gli alberi e il verde devono svolgere un ruolo sempre più importante nella rigenerazione delle nostre città.

Nelle scuole che hanno aderito si svolgeranno, prima della manifestazione, attività di sensibilizzazione e laboratori educativi dentro e fuori la scuola.

La Settimana del Verde Urbano vuole contribuirel anche quest’anno al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal Programma LIFE dell’unione Europea e di cui Legambiente è la referente italiana: l’obiettivo principale di Life Terra è quello di mettere a dimora milioni di alberi in tutta Europa entro il 2025, lo scopo è creare un movimento fatto di cittadini che coinvolga scuole, istituzioni e imprese nella sensibilizzazione alla lotta alla crisi climatica.

Da lunedì 20 a martedì 28 novembre 2023 pianteremo nuovi alberi per riqualificare aree degradate, per fare più bella, verde e vivibile la nostra città ed i giardini delle nostre scuole.

Legambiente Circolo Gaia di Foggia pianterà nei giardini delle scuole aderenti, “Un Albero per la pace” di Ulivo, con l’intento di invitare a fare crescere e prendersi cura sempre di un simbolo di pace, di ricordare che molti flussi migratori, ed anche di conflitti, sono causati dai cambiamenti climatici che possono essere contrastati anche dalla presenza di maggiori “produttori d’ossigeno” e di contribuire, data la nostra vocazione di formatori, a suggerire scelte consapevoli verso il rispetto dall’altro da sé e quindi dell’ambiente naturale e sociale.