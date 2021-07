L’agriturismo Moschella, in occasione della sua prima stagione culturale, ha il piacere di presentare la lettura animata per bambini a cura di Maria Mennuni, attrice foggiana di grande spessore e la sua assistente Caterina. La lettura animata si terrà nella giornata del 31 luglio 2021 all’interno dell’accogliente struttura ricettiva di Contrada Moschella a Cerignola (SP91).

IL RACCONTO. Sull’isola vive Drago grande e grosso, tutti scappano via appena lo sentono arrivare. Ma lui non è affatto cattivo, è un “gigante buono” e goffo che non intende far male a nessuno, anzi crede nell’amicizia e nel rispetto reciproco. Ma non tutti gli abitanti del luogo sono d’accordo all’idea che drago “così com’è, inutile ed insignificante” rimanga a vivere sull’isola.

L’EVENTO. L’isola di drago é un incontro tenero raccontato dalla voce teatrale di Maria, con il supporto di Caterina, che appassionerà i più piccoli, ma commuoverà anche i grandi. Alla lettura animata seguiranno giochi nel prato e apericena a base di prodotti a Km0, curati dall’Agriturismo Moschella. Di seguito i costi: Apericena e lettura animata 20€, Apericena e lettura animata giovani (13-25 anni) 18€, Apericena e lettura animata bambini (3-12 anni) 15€.

L’AGRITURISMO. L’agriturismo Moschella si trova nell’omonima contrada di Cerignola (FG). E’ prima di tutto un’azienda agricola da quattro generazioni, certificata biologica dal 2017. La vocazione del territorio è soprattutto il grano, che ancora oggi produciamo, tenero e duro, ma da qualche anno l’azienda ha iniziato a specializzarsi in legumi. L’agriturismo è anche masseria didattica e si occupa di promuovere buone pratiche di sostenilità e cura dell’ambiente.

