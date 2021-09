Il Comune di Orta Nova ha aggiudicato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per 24 mesi, al termine della gara ponte che è stata espletata tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Secondo quanto si evince dalla determina n.798 (registro generale) del 26 agosto scorso, il servizio è stato affidato alla PICON srl con sede legale a Modugno (BA), la stessa azienda che sta già gestendo il servizio in virtù di una precedente ordinanza emergenziale sottoscritta dal sindaco Domenico Lasorsa.

L’azienda barese ha offerto un ribasso dello 0,543% e quindi ha vinto la gara per un importo netto di € 4.147.584,96 (oltre IVA come per legge) di cui € 4.105.584,96 per il servizio ed € 42.000,00 per oneri della sicurezza. L’azienda si occuperà anche di gestire il sistema di raccolta differenziata che è in essere nella città di Orta Nova. Attorno alla gara si è creato un piccolo “giallo” in quanto – stando alle dichiarazioni della maggioranza – si sarebbe dovuta svolgere sotto la supervisione dell’Ager Puglia, invece il tutto è stato curato da risorse interne al Comune dei Reali Siti. Al netto di questo, alcune componenti politiche hanno diffuso i propri auspici per il nuovo servizio di raccolta, auspicando un miglioramento delle modalità di svolgimento. Oltre all’Orta Nova Mi Piace e al Partito Democratico è intervenuto anche Leonardo Quarticelli, già candidato alle scorse regionali nella lista civica satellite del Movimento 5 Stelle.

“Da cittadino e da contribuente” – afferma Quarticelli – “mi auguro che vengano installati più cestini per la città e soprattutto che vengano dislocate colonnine raccogli-deiezioni canine. Questo sarà un deterrente per gli incivili e con dei controlli più serrati, forse, potremmo vedere la nostra Orta Nova più pulita. Inoltre, ricordo che il costo dello spazzamento contemplato nell’appalto è anche a carico dei contribuenti che vivono nelle zone decentrate del paese. Pertanto, non sarebbe male se si prestasse più attenzione alle periferie”.