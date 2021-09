Il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele è intervenuto per fare appello ai vertici di Ferrovie del Gargano, al fine di risolvere i disservizi che hanno riguardato alcuni studenti della cittadina dei Reali Siti. A cavallo con i primi giorni di scuola, infatti, in parecchi centri della Capitanata i pendolari diretti a Foggia non hanno potuto raggiungere le sedi scolastiche a causa della mancata attivazione di alcune corse specifiche.

“In questi giorni a Carapelle si è creato un disservizio che riguarda le autolinee extraurbane che trasportano gli studenti del paese a Foggia e in altre città limitrofe” – spiega il sindaco Di Michele, sulla pagina del Comune. “La mattina per i ragazzi è stato difficilissimo e in alcuni casi impossibile prendere l’autobus, perché il mezzo era strapieno”.

L’amministrazione comunale di Carapelle si è rivolta a Ferrovie del Gargano per avere chiarimenti. È stato interpellato l’ingegnere Davide Lodi, che si occupa di coordinare i trasporti per l’azienda pugliese. Come è accaduto nel resto della Puglia, mentre la circolare regionale indicava l’apertura delle scuole per il 20 settembre, alcuni dirigenti scolastici hanno deciso di riaprire i battenti in anticipo.

“Il piano del trasporto – continua il primo cittadino – deve adeguarsi alle normative regionali, dunque dal 20 a Carapelle i problemi saranno risolti. Anzitutto, proprio dal paese partiranno due pullman vuoti, che quindi potranno ospitare gli studenti carapellesi. C’è di più: Ferrovie del Gargano ha chiesto l’ausilio di altri mezzi di aziende private per fronteggiare il problema. Da Carapelle partiranno, dunque, anche 4 corse private, ma sempre in forza all’azienda di trasporti”.