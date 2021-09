Domenica 26 settembre a Firenze, il comune di Roseto Valfortore è stato insignito del titolo di Ambasciatore dell’Economia Civile 2021. Queste le dichiarazioni del sindaco Lucilla Parisi che a fine giornata ha così commentato:

“Il nostro comune è tra i primi 6 ambasciatori dei comuni italiani al Festival dell’Economia Civile di Firenze. Durante la cerimonia ho avuto modo di presentare, nella splendida cornice del salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il progetto di transizione energetica sulla comunità energetica e tutte le nostre iniziative sociali, vedi cooperativa di comunità con il grande lavoro che si sta sviluppando intorno ad essa, gestione di strutture comunali ristrutturate, glamping, negozio di comunità, villaggio primavera con gli orti sociali, allevamenti, colture tradizionali e la nostra filiera chiusa con il mulino e il forno a paglia; il recupero delle vasche di accumulo che hanno dato vita alla nostra splendida piscina e ancora la nostra consulta anziani. In sintesi, una panoramica sulle iniziative di Economia Civile intraprese in questi anni dal Comune di Roseto.

“È stato un onore poter illustrare, di fronte alla prestigiosa platea del Premio Nazionale e in una location, il salone dei 500 di Palazzo Vecchio le nostre buone pratiche e le linee guida che indirizzano il nostro lavoro” – continua la sindaca. “È stato per me grande motivo di orgoglio e un emozione unica. È stato, senza ombra di dubbio, uno dei momenti più significativi ed importanti che ha contrassegnato i miei mandati sindacali. Ho avuto la conferma che abbiamo tracciato la strada giusta ed è su questa che dobbiamo, caparbiamente, continuare, insieme, tutti, uniti”.

Comunicato Stampa