Sabato 25 settembre, nelle prime ore del pomeriggio, la Villa Comunale Federico II ha ospitato un altro degli eventi promossi dall’associazione Beyond the Horizons per celebrare una giornata ecologica tutta locale.

L’intero evento ha visto la partecipazione di giovani ragazzi dai 15 ai 30 anni, che hanno attivamente donato il loro contributo rendendo questa iniziativa ancora più speciale. Se il fine ultimo era infatti la sensibilizzazione sulle importanti tematiche ambientali e la creazione di nuove consapevolezze nella popolazione, possiamo dire che il lavoro condotto durante l’ECONOVA-Day ha portato i suoi frutti.

Fra quiz informativi e attività pratiche di raccolta e riqualificazione di alcune aree urbane, l’allegra compagnia sembra essere stata soddisfatta delle piccole grandi azioni intraprese… e a buona ragione! “Abbiamo raccolto più sacchi del previsto” è il commento di un’entusiasta liceale che, insieme ad alcuni compagni di scuola, ha deciso di aderire al progetto e di sostenere la diffusione di una ritrovata cultura ambientale.

Forte dell’appoggio del programma del Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps – ESC), Beyond the Horizons non manca dunque di sporcarsi le mani – nel vero senso della parola! – per migliorare le competenze e le capacità chiave dei giovani ma, soprattutto, col fine ultimo di promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, supportando la politica dell’Unione in materia ambientale e cercando di impattare sulla comunità attraverso la promozione di questi eventi sul territorio.

Non sono certo mancati momenti di riflessione e di valutazione sul lavoro fatto, come pure l’armonia del gruppo e la piena collaborazione di tutti i partecipanti. Soprattutto, ne hanno beneficiato i rapporti sociali attraverso la riscoperta dell’altro, in un’epoca storica in cui la ripartenza traballa un po’. Non solo ambiente dunque, ma pure spirito di coesione, collaborazione e coinvolgimento nella vita attiva: si diventa cittadini d’Europa proprio così.

