È stata una lunga notte quella vissuta a Cerignola per lo spoglio del primo turno delle comunali. Alla fine hanno avuto la meglio Franco Metta e Francesco Bonito che si contenderanno la fascia da sindaco al ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Nel corso della serata il candidato più sicuro del risultato è stato proprio l’ex sindaco. Metta ha avuto un ampio consenso, sfiorando il 30%, nonostante lo scioglimento per mafia della città avvenuto nell’ottobre del 2019, proprio quando lui era il primo cittadino. Un clamore mediatico che, a detta dello stesso Metta, gli avrebbe giovato. “I cittadini hanno riconosciuto il lavoro svolto durante la mia amministrazione” – ha affermato subito dopo l’esito elettorale. “Al ballottaggio stravinceremo noi!”.

Per la seconda casella c’è stata una vera e propria bagarre sul filo dei voti. Nello scontro tutto a sinistra per aggiudicarsi il diritto di concorrere al ballottaggio l’ha spuntata Francesco Bonito (23%) su Tommaso Sgarro (21%). Lo scarto tra i due è stato di poche centinaia di voti, a testimonianza del fatto che la sinistra unita avrebbe potuto puntare alla vittoria al primo turno totalizzando il 50% dei consensi. Invece ora bisognerà ragionare su possibili apparentamenti. Sgarro – che pur si è battuto bene, raggiungendo un buon risultato – dovrà decidere se fare o meno un endorsement pubblico a favore di Bonito. Ma le storie tese dell’ultimo mese della campagna elettorale proprio con l’ex deputato portano a pensare che difficilmente potrà realizzarsi una situazione di questo tipo. Anche per questo la partita del secondo turno sarà quanto mai aperta.



Deludono invece le compagini di centrodestra. Antonio Giannatempo si ferma al 18% nonostante l’appoggio della Lega e di Fratelli d’Italia. Più staccati Francesco De Cosmo (5%), Francesco Di Santo (0,89%) e Gerardo Bevilacqua (0,48%). A pesare sull’esito del voto è stato anche il grande astensionismo: a Cerignola hanno votato il 59% degli aventi diritto, quindi quasi 1 cittadino su 2 è stato a casa, sebbene si votasse su due giorni. Tra i candidati consiglieri spiccano per preferenze Carlo Dercole (Cerignola E’ Ora con Metta Sindaco, 393), Vitullo Francescopaolo (Metta Sindaco, 611 voti), Rino Pezzano (Metta Sindaco, 522 voti), Michele Romano (Con Emiliano, 284 voti) e Dibisceglia Maria (PD, 333 voti).

FONTE: L’IMMEDIATO