🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 15/10/2021Scende allo 0,44% il tasso di positività nel bollettino Covid della Puglia di venerdì 15 ottobre. I casi rilevati oggi sono 102, a fronte di 22892 test registrati. Il rapporto positivi/tamponi risulta, rispetto a una settimana, in netto calo: venerdì scorso, 8 ottobre, era pari allo 0,97% (con 113 casi e 11664 test).Si registrano oggi due decessi. I nuovi casi sono 16 in provincia di Bari, 5 nella Bat, 7 nel Brindisino, 24 in provincia di Foggia, 17 in quella di Lecce, 35 nel Tarantino.Prosegue il calo degli attualmente positivi: oggi sono 2.135, 33 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a 261.283 (+133 rispetto a ieri). Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: oggi sono 151 (+1 rispetto a ieri), di cui 133 in area non critica e 18 in terapia intensiva.