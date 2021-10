L’Università di Foggia ha accolto in pompa magna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una giornata che resterà nella storia della città daunia. In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2021 la massima carica dello Stato ha accettato l’invito del rettore Pierpaolo Limone a presenziare.

Quest’ultimo ha illustrato i traguardi che l’Ateneo ha raggiunto nell’ultimo ventennio che poi sarebbe anche il primo dalla piena indipendenza della sede locale. “13.000 studenti iscritti sono la migliore garanzia per il futuro di questa terra difficile” – ha affermato il Magnifico dinanzi a Mattarella. Grandi i risultati conseguiti in termini di didattica e finanziamenti ricevuti, mentre ancora molto ci sarebbe da fare – a detta del rettore – sul tema degli spazi.

Il presidente ha elogiato gli impegni che il territorio sta facendo per dare un valore aggiunto alla sua università di riferimento. “L’Università come presidio della cultura è il luogo migliore dove si può formare la coscienza collettiva dell’antimafia” – ha affermato Mattarella durante il suo discorso. Il presidente ha apprezzato anche l’intervento della rappresentanza studentesca e ha parlato di ‘sogno’, quel sogno di chi si iscrive ad un corso accademico che deve essere lo stesso di un territorio che vuole ripartire insieme all’Italia in questa fase storica particolare.

GUARDA IL VIDEO