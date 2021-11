Grande visibilità per i Comuni dei Cinque Reali Siti al Fiet di Venezia, una delle più importanti kermesse nazionali sull’agroalimentare che si sta tenendo in questi giorni presso l’Hotel Monaco e Gran Canal sulla Laguna. La delegazione dei sindaci ha accompagnato le aziende locali all’interno di una esposizione tematica che ha riscosso un gran successo. Oltre ai punti espositivi ci sono stati dibattiti, show cooking e cene di gala finalizzate a mostrare le tipicità del territorio, con un ampio spazio dedicato anche alla storia e al sito di Herdonia.

“Il compito di un amministratore è quello di stimolare la crescita delle comunità che rappresenta” – afferma il sindaco di Carapelle e presidente dell’Unione dei 5 Reali Siti, Umberto di Michele. “Con gli altri sindaci dei Cinque Reali Siti abbiamo intrapreso un percorso virtuoso per favorire la crescita turistica ed enogastronomica delle nostre terre.

È stato un confronto proficuo e stimolante, nonché un onore poter dialogare di comuni progetti con realtà ben più grandi e importanti di noi”.

Soddisfatto anche il presidente del Consiglio dell’Unione dei Cinque Reali Siti, Antonio Di Carlo. “Avere delle eccellenze non basta, bisogna anche saperle mostrare e raccontare. Per questo motivo la presenza dei Comuni dei Cinque Reali Siti al FIET di Venezia, una delle fiere italiane più importanti sotto il profilo del food&tourism, ha assunto un’importanza strategica per l’economia di un territorio che merita grande visibilità. Ai presenti abbiamo lasciato un invito a venirci a trovare per scoprire quanto di bello e di buono abbiamo ancora da offrire”.