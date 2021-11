In mattinata, facendo seguito ad apposita ordinanza, è avvenuta l’apertura coattiva della porta di ingresso di Palazzo Fornari, storica sede culturale del Comune di Cerignola, situata nei pressi delle fosse granarie. L’ufficiale giudiziario ha provveduto alla sostituzione delle serrature affinché le associazioni aventi diritto possano accedervi. A darne notizia è stato il neo eletto sindaco, Francesco Bonito.

“L’associazione ARS Nova – spiega il primo cittadino – potrà nuovamente tornare a svolgere le proprie attività all’interno di Palazzo Fornari dopo che per un anno e mezzo, in maniera immotivata, l’associazione Le Fosse Granarie ha cambiato le chiavi impedendo ai bambini di suonare pianoforte, violino o batteria”.

In aggiunta, il l 2 dicembre l’associazione Fosse Granarie dovrà sgomberare definitivamente Palazzo Fornari, perchè priva di requisiti, come da apposita ordinanza firmata dal sindaco Bonito. “Come ricorderete, alla gestione di Palazzo Fornari, tra l’altro, è dedicata una parte della relazione con la quale il Presidente della Repubblica ha disposto, due anni fa, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cerignola per infiltrazioni mafiose. Torniamo alla normalità” – conclude il sindaco.