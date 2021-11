Ancora una rapina ad Orta Nova dove questa sera si è verificata un’irruzione violenta all’interno di un supermercato già diverse volte oggetto di azioni di questo tipo.



In orario di chiusura alcuni banditi a volto coperto si sono introdotti all’interno del Carrefour di Corso Lenoci, dove hanno minacciato i dipendenti con dei coltelli, chiedendo di consegnare il denaro.

Non è chiaro se i malviventi siano riusciti o meno ad asportare denaro. Soltanto pochi giorni fa un’altra rapina si era verificata ai danni di un negozio di articoli per la casa in Via Carapelle. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.