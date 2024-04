Si è tenuto il sesto ed ultimo appuntamento per “Una campagna di libri” del gruppo “Gli Spaginati” presso “La Massaria Agriresort” a Stornara. A presentare il libro dal titolo “La tela di Svevo” è stato l’autore ed editore Alessio Rega, moderato da Francesco Grillo. Si è dato inizio all’incontro con i saluti della professoressa Paola Grillo. A seguire le numerose domande poste dal moderatore Francesco Grillo, le quali hanno dato spunto di riflessione circa importanti temi racchiusi nel libro, come l’amore, il tempo, il perbenismo, l’anticonformismo e, soprattutto, la “pugliesità”, in quanto i protagonisti, Svevo e Anna, vivono a Molfetta, un paese della provincia di Bari.

Svariati gli interventi del pubblico presente, tra cui il presidente dell’associazione “Beyond Borders Italy” Sebastiano Battista Rigoli, che ha dato vita a scambi di opinioni circa il conflitto generazionale, i viaggi e la mentalità. La storia di Svevo e Anna ci ha permesso di riempire quella che all’inizio era solo una tela bianca con sfumature, pensieri e sensazioni che diventano universali. A conclusione del dibattito ci si è soffermati su un concetto importante: per raggiungere la felicità bisogna svincolarsi da ogni legame morale.

Alessia Lasorsa