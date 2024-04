Nella giornata odierna la Polizia di Stato, in sinergia con la Polizia Locale, nell’ambito di servizi interforze compartecipati dalle FF.PP., ha proseguito incessantemente le attività di contrasto al degrado urbano, presso il “Quartiere Ferrovia”, attraverso controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di forme di abusivismo commerciale e di illegalità diffusa.

A seguito delle predette attività il Questore di Foggia, ha decretato la sospensione temporanea della licenza, ex art. 100 T.U.L.P.S., per un totale di 15 (quindici) giorni, nei confronti di una delle attività commerciali con licenza di somministrazione e mescita, rilevando presso il predetto esercizio l’abituale ritrovo di soggetti gravati da precedenti di polizia e rinvenendo all’interno dell’attività, con il contributo delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sostanza stupefacente del tipo hashish per un quantitativo pari a gr. 18,00.

Il provvedimento censorio è stato adottato in via prudenziale per assicurare nel comprensorio di riferimento maggiore sicurezza, unitamente alla effettuazione di sempre più stringente attività di controllo e presidialità con il contributo fattivo della Polizia Locale.

L’intera settimana è stata dedicata alla massimizzazione delle attività di verifica e controllo di quell’area urbana, coordinando gli interventi interforze in sede di Tavolo Tecnico tenutosi in Questura.

Il risultato della suddetta iniziativa operativa che ha visto le forze di polizia impegnate in diverse giornate di attività presso il Quartiere Ferrovia ha rassegnato complessivamente i seguenti risultati:

– n. 453 soggetti identificati;

– n. 98 veicoli controllati;

– n. 30 esercizi commerciali verificati;

– n. 3 sequestri amministrativi di merce contraffatta (settore alimentare e non) per un totale di n. 26739 pezzi;

– n. 5 sequestri amministrativi di sostanza stupefacente, per un totale di gr. 13,214 di hashish e gr. 2,100 di marijuana;

– n. 4 segnalazione al Prefetto di Foggia, ex art. 75 D.P.R. 309/90;

– n. 1 sequestro penale, ex art. 354 c.p.p., a carico di ignoti, di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di gr. 18,00;

– n. 1 D.P.L. ex art. 73 D.P.R. 309/90;

– N. 2 sanzioni amministrative, ex art. 12 Codice del Consumo di € 1032,00 ciascuna

– N. 7 contestazioni al C.D.S.;

– N. 1 sequestro amministrativo di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa;

– N. 1 ordine di allontanamento del Questore.

Le attività di prevenzione e repressione al degrado urbano continueranno senza soluzione di continuità, assecondando le esigenze di sicurezza rappresentate dai