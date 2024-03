Si è tenuto, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Adriano Olivetti” di Orta Nova, il secondo incontro del progetto “Leggo Quindi Sono” in collaborazione con la libreria Ubik di Foggia. Il tutto ha avuto inizio con un’intervista a Giuliana Facchini, autrice del libro Bar Einstein, edito da Giralangolo, la quale è stata successivamente accolta dai ragazzi delle classi 2B LSU, 3B LSU, 5 B LSU, 4 A LC e dai docenti referenti Paola Grillo, Arturo Gianluca Di Giovine e Anna Nota, con un brano in inglese dei Beatles Yellow Submurine. Numerose sono state le domande e le curiosità che hanno animato l’incontro, durato circa un’ora e mezza. Con semplicità, l’autrice ha spiegato ai ragazzi come avvicinarsi al mondo della scrittura e quanto sia importante “leggere, leggere, leggere” per riuscire a diventare dei bravi autori.

Rilevante è stato il messaggio che Giuliana Facchini ha voluto lanciare: ognuno di noi deve sempre agire mosso dall’umiltà. Interessante, inoltre, l’intervento del professore, nonché sociologo e scrittore, Domenico Sivilli, che ha contribuito ad animare il dibattito con stimolanti scambi di opinioni circa l’importanza della “parola” all’interno di un romanzo. L’incontro si è concluso con firma copie e fotografie con alunni e docenti.

Alessia Lasorsa