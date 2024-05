Le classi terze della scuola secondaria di 1° grado IC “Sandro Pertini” e le classi 2 e 3 C LSA, 2° linguistico, 3° e 4° classico dell’I.I.S. “Adriano Olivetti”, hanno incontrato l’autore Mario Desiati, vincitore Premio Strega nel 2022 con il romanzo “Spatriati”. A presentare lo scrittore è stata la professoressa Antonella Muccilli. A seguire i saluti della Dirigente Scolastica Maria Carbone. Si è dato inizio all’incontro con le numerose domande poste dai ragazzi all’autore circa il romanzo “Ternitti”, una storia d’amore, che mischia l’intimo e il civile e che vede protagonista Mimì, una quindicenne costretta ad abbandonare la sua casa e la sua terra per andare in Svizzera, dove successivamente scopre il freddo che gela non solo le dita, ma anche l’anima. Mimì tornerà dopo 20 anni in Puglia e lotterà con i mostri del suo passato, con cui farà i conti per riuscire a costruire un futuro migliore. Svariati gli interventi dei ragazzi e le curiosità che hanno animato l’incontro durato circa un’ora e mezza, durante il quale sono emerse considerazioni, riflessioni e vissuti divergenti con cui gli studenti si sono confrontati e arricchiti. Mario Desiati, grazie al suo romanzo, ci ha permesso di riflettere sul passato di ognuno di noi, spingendoci a non diventare ciò che abbiamo vissuto. L’incontro si è concluso con un’intervista all’autore, seguita da firma copie e fotografie con alunni e docenti.

Alessia Lasorsa