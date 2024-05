Si è tenuta presso la sala convegno dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, la sesta edizione del premio in ricordo dell’ex alunno Mario Frasca che frequentava l’I.T.E.T. “Blaise Pascal” e caduto nell’adempimento del proprio dovere in Missione Internazionale di pace all’estero in Afghanistan il 23 settembre 2011. Tale manifestazione avveniva ogni anno regolarmente presso l’Istituto medesimo nel mese di maggio.

Quest’anno si è pensato di portare gli alunni dell’istituto scolastico presso una caserma militare significativa ovvero dov’è avvenuta la prima iniziativa in ricordo del militare Mario Frasca, l’intitolazione di una piazza dedicata alla memoria del soldato caduto per i valori di pace e democrazia – Piazza Mario Frasca a Orta Nova ideata dall’allora comandante Col. Augusto Candido.

Questa casema è molto significativa per la famiglia del militare perché furono i primi a portare la notizia della tragedia alla famiglia del caduto, il giorno 23 settembre 2011, alle ore 13:00 circa, per poi attivare tutte le procedure dovute quando un militare cade in servizio durante l’espletamento del proprio dovere.

“Ancora una volta con questa iniziativa vogliamo portare vivo il ricordo di Mario e degli oltre 170 Caduti Italiani nelle Missioni Internazionali di pace all’estero i quali hanno sacrificato la propria vita per la lotta al terrorismo, come afferma l’omonima associazione che dal 2012 tiene viva la memoria con diverse iniziative in ricordo. Vogliamo ringraziare il comandante Col. Luigi Cucinotta per l’ospitalità dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia e inoltre la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuliarosa Trimboli dell’I.T.E.T. Blaise Pascal di Foggia”, si legge nel comunicato.

I protagonisti di questa sesta edizione sono stati gli alunni: ANTONIO MASSA, LUIGI CHIAVUZZO, ALESSANDRO DI GENNARO, ALESSANDRO VICERE’, MARVYN LEWIS STELLA, ANTONIO TRISCIUOGLIO, CLAUDIO CILIBERTI, LORIS ABBATANGELO, FILIPPO PORCELLI, AURORA BORGIA, FABRIZIO MARIANI, DAVIDE MORELLI, GIOVANNI MASTRANGELO, ALESSANDRO CORVINO, SAVERIO TURTORA, NORBERTO DEL ROSSO, GIOSUE’ FORCHIGNONE, GABRIEL MAIONE.

I vincitori di questa edizione sono stati: 1° classificato Gabriel MAIONE, 2° classificato Fabrizio MARIANI e 3° classificato Alessandro VICERE’.