Sono 9 i progetti d’impresa di altrettanti proponenti di Orsara di Puglia finanziati nell’ambito del PNRR, intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi”, Line di azione C, per un investimento complessivo sul territorio orsarese pari a oltre 600mila euro. I progetti sono stati promossi e finanziati attraverso l’Avviso pubblico n.497 per il “sostegno di iniziative imprenditoriali realizzati nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”.

“È uno dei migliori risultati tra quelli conseguiti in tutta la Puglia”, dichiara il sindaco Mario Simonelli. “Sono progetti attinenti alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura nell’ambito turistico e culturale. La misura, infatti, riguarda la rigenerazione di piccoli siti culturali, del patrimonio culturale, religioso e rurale di Orsara di Puglia”.

“Il Comune di Orsara di Puglia”, aggiunge Simonelli, “ha inteso cogliere l’opportunità del PNRR per rafforzare il trinomio impresa-servizi-turismo puntando soprattutto sulla creazione di opportunità imprenditoriali e occupazioni di sviluppo basate sulle vocazioni del proprio territorio. Oltre 600mila euro saranno investiti in questa direzione, dando forza e nuova linfa a un lavoro che stiamo portando avanti con grande determinazione per permettere ai nostri giovani di continuare a costruire qui il proprio futuro”.

“Ed è proprio di questo che parlerò martedì 14 maggio, a Pietramontecorvino, durante la giornata di proposte e confronto su ‘Lucera e Monti Dauni capitali della cultura di Puglia 2025’ che si terrà nel Palazzo Ducale a partire dalle ore 16.30. Oltre a promuovere la meraviglia del patrimonio storico-artistico e culturale di Lucera, il programma della “Capitale della Cultura di Puglia 2025” dovrà valorizzare il “crogiolo” di culture, di paesaggi umani-architettonici e naturalistici dei 29 comuni dei Monti Dauni; il genius loci espresso dagli eventi storico-identitari dei borghi. Orsara di Puglia è pronta a fare la propria parte, a cominciare dal lavoro che abbiamo prodotto negli anni e che vogliamo ulteriormente rafforzare su eventi come i Fucacoste e Cocce Priatorje, la Galleria Enogastronomica Orsarese e tutta la tradizione e i luoghi d’interesse legati al culto di San Michele Arcangelo”.