L’associazione club Mao ha inaugurato il suo laboratorio culturale, presso la sede Piazza Mario Frasca in Orta Nova. La cerimonia ha avuto inizio con la benedizione del parroco Don Luciano Avagliano della parrocchia Beata Vergine Maria di Lourdes. A seguire i saluti di Luca Ferrandina, presidente A.P.S MAO. In occasione dell’inaugurazione del laboratorio C-Lab Mao, si è tenuto anche il terzo incontro dell’8 PER LA CULTURA, organizzato da Gli Spaginati, dal titolo “Minimi Comuni Digitali”. Ospite della serata Luigi De Seneen, esperto di marketing, introdotto dalla professoressa Paola Grillo. A moderare l’incontro il professore Arturo Gianluca Di Giovine. Il dibattito ha avuto come tema principale l’importanza della collaborazione, la condivisione e il ritorno alla propria terra. Fiducia e coraggio sono state le parole chiave di tutto il dibattito. L’incontro si è concluso con l’augurio da parte del presidente dell’associazione Mao, Luca Ferrandina, di una viva partecipazione di tutta la popolazione alle attività proposte dal laboratorio. Ad allietare la serata DJ SET Toni Falco e un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti.

Alessia Lasorsa