Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha incontrato, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, i tecnici impegnati nella progettazione per il completamento della SR 1 “Poggio Imperiale – Candela”, finanziati nell’ambito del CIS-CAPITANATA.

Sono intervenuti alla riunione i tecnici del Raggruppamento di progettisti che hanno stipulato il contratto di aggiudicazione del servizio di progettazione. Hanno preso parte all’incontro, altresì, due tecnici dell’area tecnica sviluppo infrastrutturale di Cassa Depositi e Prestiti, intervenuti nell’ambito del Protocollo d’intesa UPI-Cassa Depositi e Prestiti.

La progettualità in esame riguarda il completamento della SR 1 “Pedesubappenninica”, finalizzata al miglioramento della connettività dell’area del Subappennino Dauno, attraverso la messa a sistema delle realtà territoriali e socioeconomiche e con il coinvolgimento della Regione Puglia, delle amministrazioni comunali dei Comuni dei Monti Dauni e di tutti i soggetti che vorranno fornire un contributo di idee.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, nel suo intervento ha specificato che la “nuova SR.1” dovrà essere ideata in modo che venga realizzata come dorsale di comunicazione multifunzionale da parte delle comunità locali e dei territori limitrofi appartenenti anche ad altre province confinanti. Una strada di collegamento sicura e moderna, di ausilio all’economia territoriale e regionale, un autentico volano di sviluppo per potenziare l’accessibilità e la fluidità dei trasporti delle persone e delle merci, in grado di costituire una concreta risorsa per lo sviluppo di un territorio a lungo trascurato dalle grandi programmazioni territoriali, ma con grandi potenzialità.

