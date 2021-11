Ancora un assalto ai postamat dei 5 Reali Siti. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto la scorsa notte a Stornara, dove ignoti hanno piazzato un esplosivo e hanno fatto saltare in aria lo sportello dove si preleva il denaro. L’irruzione è avvenuta alle 4 di notte circa.

Ad agire più di una persona a volto coperto con il solito sistema della “marmotta”. Anche in questo caso – così come avvenuto qualche giorno fa a Stornarella – i banditi non sarebbero riusciti ad asportare del denaro e sarebbero stati costretti a dileguarsi a mani vuote. Accertamenti in corso per risalire ai responsabili.