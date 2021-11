I volontari della Misericordia di Orta Nova hanno rivolto un accorato appello all’amministrazione comunale affinché siano potenziate le dotazioni di Protezione Civile. La richiesta è stata inoltrata in occasione di un intervento nell’agro del Comune dei 5 Reali Siti, dove i volontari sono stati chiamati a aspirare l’acqua accumulatasi in un sottopasso ferroviario. L’intervento sarebbe stato effettuato con mezzi non idonei, ecco perché la richiesta inoltrata alle autorità è finalizzata a sensibilizzare sull’argomento.

“Negli scorsi giorni siamo stati chiamati ad intervenire in agro di Orta Nova per aspirare l’acqua che era rimasta all’interno di un sottopassaggio del tratto ferroviario” – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione ortese. “L’intervento si è reso necessario perché l’accumulo di acqua non consentiva il transito delle autovetture”.

Come si evince dalla foto, i volontari sarebbero intervenuti con mezzi e strumenti non adatti a questa situazione. “Chiediamo all’Amministrazione Comunale – continuano nel post – di programmare un serio intervento di potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile comunale, alla stregua di quanto avviene nei Comuni limitrofi, al fine di consentire ai volontari di operare in sicurezza e ai cittadini di ricevere il giusto supporto in casi di emergenza”.