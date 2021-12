“Per Birka e Christian”. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, giunto a Foggia per un tavolo di sicurezza in Prefettura, ha ricordato i due bambini morti carbonizzati nel ghetto di Stornara e ha assicurato l’intervento della Regione Puglia per la messa in sicurezza dell’area, dopo l’immane tragedia. Al vertice con le autorità locali, il Governatore ha voluto fare il punto sulle emergenze abitative presenti sul territorio provinciale e prospettare delle soluzioni in tempi brevi.

Nel frattempo il Prefetto di Foggia, Carmine Esposito, ha dato disposizioni alla ASL al fine di effettuare una campagna di vaccinazioni e tamponi nel campo rom di Stornara, dove si è verificata l’ultima tragedia. É necessario infatti anche mettere in sicurezza l’area dal punto di vista igienico-sanitario, considerata la pandemia in atto. Bisognerà verificare anche lo stato di salute dei bambini che risiedono nel campo, dove vivono circa un migliaio di lavoratori stranieri comunitari.

“La seconda questione di cui ci siamo occupati” – spiega il Governatore Michele Emiliano – “è la rimozione dei rifiuti che sono presenti nei pressi del campo rom. La questione sarà affrontata con il sindaco di Stornara e con il sostegno della Regione. Quando la situazione del campo sarà sotto controllo ci occuperemo anche un’anagrafe di tutte le altre emergenze simili presenti in provincia di Foggia, con un programma di sistemazione dei cittadini, con tutti i servizi che spettano a costoro. Abbiamo preso un impegno sulla memoria di Birka e Christian, soprattutto nei confronti dei bambini che hanno diritto ad una vita diversa”.