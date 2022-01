Il 2022 si apre con un importante pacchetto di finanziamenti approvato dalla Giunta Regionale su indirizzo del presidente Michele Emiliano, su proposta dell’assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese. L’intervento orienta i finanziamenti nazionali e regionali per investimenti e ed assegna risorse a tutti i Comuni pugliesi che hanno partecipato all’avviso pubblico “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali” e a 17 Comuni che hanno partecipato all’avviso pubblico “Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse”.

D’intesa con il Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, e sulla scorta dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario del 9 settembre 2021,sono stati finanziati anche cinque interventi individuati dopo la riunione del 13 settembre dell’anno scorso con tutti i sindaci del Gargano, dopo gli alluvioni che, a fine agosto, avevano flagellato il Promontorio.

“È un passaggio di grande importanza perché attiva cantieri di opere di forte impatto nella vita quotidiana delle nostre comunità e dà una risposta ai danni provocati da calamità naturali anche recenti” – evidenzia il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. “Questo pacchetto non solo rafforza le nostre politiche di messa in sicurezza del territorio, ma si propone come un banco di prova per il sistema degli enti locali pugliesi per quella sfida nella sfida che abbiamo davanti per mettere a terra”le tante risorse disponibili con procedure trasparenti e veloci”.

Con oltre 20 milioni e mezzo di euro sono state finanziate tutte le istanze che i Comuni, rispondendo all’avviso pubblico regionale, hanno presentato per il finanziamento di opere pubbliche necessarie dopo i danni provocati da calamità naturali, anche le recentissime della metà del novembre scorso. Con ulteriori 3 milioni di euro sono state finanziati i primi 17 Comuni che avevano risposto all’avviso su realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e si lavora per mobilitare nuove risorse in modo da scorrere ulteriormente la graduatoria. Gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico si concentrano nella provincia di Foggia, riguardano criticità che ciclicamente presentano un conto salatissimo per le alluvioni e le frane che provocano, e per essi sono stanziati, complessivamente, più di 13 milioni e 900 mila euro.

Queste, nello specifico, le opere individuate in provincia di Foggia:

€ 5.300.000 𝗩𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲 Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Pantanello

€ 4.646.750 𝗥𝗼𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 Sistemazione idrologica del delta del Torrente Romondato

€ 3.000.000 𝗥𝗼𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 Canale Petrara – Ripristino tombino ferroviario Km 70+500 FdG

€ 600.000 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 Riduzione del rischio idrogeologico – Strada statale n. 89 Garganica

€ 360.000 𝗣𝗲𝘀𝗰𝗵𝗶𝗰𝗶 Completamento messa in sicurezza cavità versante “Jalillo”

€ 300.000 𝗔𝗰𝗰𝗮𝗱𝗶𝗮 Centro foresteria contrada “Agata delle Noci”

€ 300.000 𝗔𝗻𝘇𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 Strada comunale Croce-Calvario

€ 300.000 𝗔𝘀𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 Sc. “Faragola” danneggiata canale “Fosso Rinaldi”

€ 300.000 𝗕𝗶𝗰𝗰𝗮𝗿𝗶 Torrente Vulgano

€ 300.000 𝗕𝗼𝘃𝗶𝗻𝗼 Sc “Acquaviva – Bufaleria” – collegamento Sp 110 con Ss 90

€ 300.000 𝗖𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗩𝗮𝗿𝗮𝗻𝗼 Viabilità periurbana in località Pozzo Nuovo

€ 300.000 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 Sc Carlantino contrada Serre

€ 150.000 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗶𝗻𝗼 Sistemazione e messa in sicurezza del Cimitero comunale

€ 300.000 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗶𝗻𝗼 Lavori di ripristino impianto sportivo (I° stralcio funzionale)

€ 300.000 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼𝘁𝗮𝗿𝗼 Immobile comunale in Corso Cardinal P. Parente

€ 300.000 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝘃𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 “Vecchia Casalnuovo-Lucera”, “Santa Lucia”, “Crocella” “Casalvecchio-Celenza”

€ 300.000 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 Muro di cinta, loculi e viali Civico Cimitero (1° stralcio)

€ 150.000 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 Manutenzione dell’edilizia cimiteriale e realizzazione di loculi

€ 150.000 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗮𝘂𝗻𝗶𝗮 Strada comunale via Fontana d’Attilio

€ 150.000 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗮𝘂𝗻𝗶𝗮 Muro di sostegno a monte di Via della Gardenia

€ 300.000 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗩𝗮𝗹𝗳𝗼𝗿𝘁𝗼𝗿𝗲 Sc. Via Madonna delle Grazie danneggiata da calamità naturali

€ 150.000 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗩𝗮𝗹𝗳𝗼𝗿𝘁𝗼𝗿𝗲 Edificio comunale in Largo San Francesco

€ 300.000 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗰𝗲𝘁𝗼 Strada San Gerardo – Masseriola sul canale Vallone della Madonna

€ 300.000 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗴𝗻𝗼𝗹𝗮 Ripristino di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali

€ 300.000 𝗙𝗮𝗲𝘁𝗼 Scuola di Piazza Izzo e fabbricato Belvedere di Viale Kennedy

€ 300.000 𝗟𝗲𝘀𝗶𝗻𝗮 Sistema di convogliamento acque meteoriche

€ 300.000 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 Strada comunale “Mandorla Amara”

€ 149.000 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼 Riqualificazione di un’area comunale

€ 300.000 𝗢𝗿𝗱𝗼𝗻𝗮 Scuola elementare “Frassati” di Via Ascoli

€ 150.000 𝗢𝗿𝗱𝗼𝗻𝗮 Impermeabilizzazione copertura Scuola secondaria di primo grado

€ 300.000 𝗢𝗿𝘀𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 Lavori di ripristino strada comunale di Via Gramsci

€ 300.000 𝗣𝗮𝗻𝗻𝗶 Area centro abitato via Niviera – Via Castello a Levante

€ 300.000 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲𝗰𝗼𝗿𝘃𝗶𝗻𝗼 Sc. 1 “Canneti” e Sc. n.2 ” Santa Lucia”

€ 300.000 𝗣𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗜𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 Strada extraurbana “Fucicchia 1.1”

€ 300.000 𝗥𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 Vecchio centro storico danneggiato da calamità naturali

€ 300.000 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 Muro di contenimento strada vicinale “Fontana d’uva”

€ 150.000 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 Immobile denominato ex Chiesa di San Giovanni

€ 150.000 𝗥𝗼𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri

€ 208.000 𝗥𝗼𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 Lavori di ripristino della viabilità delle aree pubbliche all’interno del complesso residenziale Baia degli Aranci” – Piazza Petrucci e vie contermini

€ 92.000 𝗥𝗼𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 Lavori di ripristino della funzionalità della palestra annessa alla scuola media “Luigi Rovelli”, danneggiata dagli eventi climatici del 28 agosto e 5 settembre 2021

€ 300.000 𝗥𝗼𝘀𝗲𝘁𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 Strade comunali “la Rocchetta” e “Frattacoletta”

€ 300.000 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗟𝗮𝗺𝗶𝘀 Interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica e di mitigazione del rischio sul vallone Vituro

€ 300.000 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗟𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗼𝗹𝗮 Strada comunale “Sterparo alto” località “Piana delle Lame”

€ 300.000 𝗦𝗮𝗻 𝗡𝗶𝗰𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 Mattatoio comunale

€ 150.000 𝗦𝗮𝗻 𝗡𝗶𝗰𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 Manutenzione e messa in sicurezza della tribuna del Campo sportivo

€ 300.000 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 Ripristino di strade extraurbane

€ 300.000 𝗦𝗲𝗿𝗿𝗮𝗰𝗮𝗽𝗿𝗶𝗼𝗹𝗮 Interventi su sede stradale€ 300.000 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗿𝗮 Area del centro abitato: Villa comunale

€ 300.000 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮 Poliambulatorio comunale di Via Giacomo Puccini

€ 300.000 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 Strada comunale extraurbana n.56

€ 300.000 𝗧𝗿𝗼𝗶𝗮 Lavori di rifacimento del muro di sostegno su via Vittorio Emanuele

€ 150.000 𝗧𝗿𝗼𝗶𝗮 Pavimenti e marciapiedi Belvedere tra via Roma e via De Rubeis

€ 150.000 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 Ripristino viabilità pubblica danneggiata da calamità naturali

€ 180.000 𝗩𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗔𝗽𝗽𝘂𝗹𝗮 Spazi pubblici e camminamenti del gioradino ” Cairelli”

€ 150.000 𝗩𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗿𝗮 𝗔𝗽𝗽𝘂𝗹𝗮 Ristrutturazione immobili all’interno del Villaggio turistico Primavera

€ 300.000 𝗩𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗼 Piazzale e muro di contenimento scuola “Mons. M. Savastio”