Il Comune di Biccari è diventato davvero un modello di rigenerazione urbana. Se ne sono accorti anche dalle reti televisive nazionali che sovente dedicano spazi di approfondimento al Comune dei Monti Dauni. Ieri è andata in onda, su Rai 3, una nuova puntata di Generazione Bellezza totalmente incentrata sul rilancio di questo picco borgo del foggiano. Una storia fatta di politiche attive che hanno l’obiettivo di evitare lo spopolamento e valorizzare i luoghi.

Il programma di Emilio Casini, già passato dalla Capitanata alcune puntate fa con la storia dell’hub rurale Vazapp, ha dedicato un bel racconto agli sforzi che il Comune di Biccari sta facendo per costruire un attrattore globale. Alla presenza del sindaco, Gianfilippo Mignogna, sono state spiegate le scelte fatte per la valorizzazione del patrimonio immobiliare (case a 1 Euro), per il rilancio del Parco Avventura e la costruzione della cooperativa di Comunità.

Dal racconto è emerso un vero e proprio modello internazionale che oggi non solo fa gola a chi nasce in questi luoghi, ma anche a tanti “nomadi digitali” che decidono di risiedere a Biccari per praticare con tutta calma il loro lavoro in smart working. L’aspetto più rilevante di questo viaggio è stato senza dubbio il fattore aggregativo, con la popolazione locale che sembra aver capito quale sia la strada da percorrere per il rilancio.

AL LINK LA PUNTATA INTEGRALE

https://www.raiplay.it/video/2021/12/Generazione-bellezza—Il-bosco-intorno—Puntata-del-04012021-5fccfcd7-1e77-44c1-81c2-0be7f9373465.html