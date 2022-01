Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero monsignor Luigi Renna come il prossimo arcivescovo dell’area metropolitana della città di Catania. L’indiscrezione sull’attuale pastore della Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano è stata avvalorata da numerose testate web siciliane. Il religioso 55enne nato a Corato, ma originario di Minervino Murge, sarebbe pronto ad accettare il prestigioso incarico, dopo essere stato individuato personalmente da Papa Francesco, in una più ampia ridefinizione degli incarichi per la chiesa isolana.

Attualmente, il presule pugliese è anche presidente della Commissione episcopale per il sociale e lavoro, giustizia e pace della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio questo prestigioso incarico avrebbe dato credito alla sua candidatura per raccogliere il pastorale di monsignor Salvatore Gristina. Quest’ultimo, alla guida della Diocesi etnea da più di 20 anni, è stato costretto all’addio per i sopraggiunti limiti di età (75 anni compiuti lo scorso 23 giugno).

L’attuale vescovo di Cerignola è tra i più giovani d’Italia a ricoprire un incarico così importante, nella gerarchia ecclesiastica. Renna ha vissuto la delicata stagione del commissariamento della città, prendendo le distanze dalle infiltrazioni mafiose che condizionavano gli affari di palazzo di città e attirando anche numerose critiche dalle parti politiche. Nel corso del suo incarico ha vissuto le numerose crisi umanitarie che hanno riguardato i ghetti presenti sul territorio diocesano, in ultimo la tragedia avvenuta a Stornara.

Adesso sembra proiettato verso un nuovo incarico, anche se tale possibilità resta ancora un’ipotesi non confermata. Bocche cucite in tutto il clero cerignolano, sia sul prossimo incarico di Renna che su un eventuale sostituto. Di recente la Diocesi ha individuato i nuovi membri del Capitolo della Cattedrale di San Pietro Apostolo a cui si sono aggiunti don Angelo Festa e don Ignazio Pedone. La terra di Cerignola, inoltre, pochi anni fa ha espresso un nuovo vescovo: don Giacomo Cirulli che attualmente dirige le chiese di Teano-Calvi e Alife-Caiazzo.

