Sta facendo discutere l’ultima ordinanza adottata dal Vescovo della Diocesi Teano – Calvi, il cerignolano Monsignor Giacomo Cirulli. Sua Eccellenza ha invitato la sua comunità religiosa campana ad attenersi a delle norme di buon comportamento per evitare una ulteriore diffusione della variante Omicron.

In modo particolare, il Vescovo ha proibito la distribuzione dell’Eucarestia a parroci, diaconi, religiosi e laici non vaccinati. “Ricordo che durante la celebrazione – aggiunge il Vescovo – le ostie devono essere tenute rigorosamente coperte dai vasi sacri”.

Sua Eccellenza ha poi disposto la sospensione di ogni attività pastorale, come le catechesi, a far data dal 9 gennaio. “Mi permetto di richiamare riguardo ai vaccini quanto detto da Papa Francesco” – conclude Monsignor Giacomo Cirulli. “Vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità competenti è un atto d’amore. E contribuire a far sì che la maggior parte delle persone si vaccini è un atto d’amore”.

Segue il testo dell’ordinanza