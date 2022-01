La prima neve della stagione è scesa sui Comuni del Subappennino Dauno foggiano. Sin dalla scorsa sera si sono posati i primi fiocchi bianchi, con le temperature che sono drasticamente scese attorno agli 0°. La neve ha ricoperto di bianco comuni come Roseto Valfortore, Alberona, Accadia, ma anche altri centri del sud dei Monti Dauni.

Alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole, visto che oggi si rientrava in classe dopo la sosta per le festività natalizie. Ad aggiungersi alla preoccupazione del Covid, infatti, anche le difficoltà legate alle ingenti precipitazioni atmosferiche. Su tutta la rete stradale in azione mezzi spargisale per aiutare la viabilità.

Seguono le immagini da Roseto Valfortore