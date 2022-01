Un altro drammatico incidente mortale si è verificato sulla SS16. Un’auto che percorreva la carreggiata in direzione Foggia ha investito un uomo, all’altezza dell’Hotel Novelli. L’impatto è stato fatale per il pedone investito, il cui riconoscimento è stato reso impossibile a causa delle condizioni del corpo. Sotto shock le persone nel mezzo.

L’auto che ha colpito la persona si è fermata per prestare soccorso. Soltanto pochi giorni fa si era verificato un analogo incidente in cui un 25enne originario del Marocco aveva perso la vita, investito da un’auto, sempre sulla SS16. Oggi un’altra vittima sempre sul medesimo tratto di strada. Sul posto personale del 118 e Carabinieri per gli accertamenti.