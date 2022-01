É di sette feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi la scorsa notte ad Orta Nova. Lo scontro è avvenuto su Via Piemonte, nei pressi della Chiesa del SS. Crocifisso e della Villa Comunale del centro dei 5 Reali Siti. Ad impattare due auto, poco dopo le ore 3, con la dinamica dell’incidente che sarà accertata dai Carabinieri.

All’interno delle auto vi erano almeno sette ragazzi. Due ragazze, in modo particolare, versano in condizioni più gravi dopo l’incidente. Sul posto è stato necessario l’arrivo di numerose ambulanze e dell’elisoccorso per trasferire immediatamente i feriti presso gli OO.RR. di Foggia. Uno dei feriti, nella notte, ha subito un intervento d’urgenza presso Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dove è stato trasportato in un secondo momento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO