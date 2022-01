(Immagine di repertorio) – Lungo la strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente interdetto al transito, in direzione Otranto, un tratto in corrispondenza del km 693,600, nel territorio comunale di Carapelle (FG), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un pedone è stato investito da un veicolo in transito sulla statale. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile. (Fonte ANAS)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO