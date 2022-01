351 dosi di siero anti Covid somministrate all’open day organizzato a Stornarella. Sono questi i numeri della giornata di vaccinazione conclusasi con successo ieri nella cittadina dei Cinque Reali Siti. Il sindaco Massimo Colia ha inviato una lettera ai vertici dell’ASL per complimentarsi e ringraziare gli operatori del distretto di Cerignola che hanno reso possibile l’iniziativa.

“Egregio Direttore, a nome di tutta la cittadinanza di Stornarella – si legge nella lettera – sento il dovere di rivolgere un sincero ringraziamento ai dirigenti, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale ASL per l’alta professionalità dimostrata e la dedizione con cui si sono prodigati nell’assistenza ai cittadini stornarellesi in questo lungo periodo di pandemia”.

“La giornata vaccinale di oggi, con oltre trecentocinquanta dosi inoculate, è stata solo l’ultima iniziativa organizzata in tal senso in collaborazione fra l’amministrazione comunale e ASL – scrive ancora il sindaco Colia – ed è stata l’esempio concreto dell’importanza che la popolazione rivolge a questo tipo di iniziative. L’open day ha dato l’opportunità a tante persone, dai 12 anni in su, di completare, continuare e anche di iniziare il proprio ciclo vaccinale. Per questo sono riconoscente a tutto il personale sanitario – conclude la lettera – che ha lavorato instancabilmente e con la consueta grande disponibilità e professionalità”.

Comunicato Stampa