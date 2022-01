Tragedia ad Orta Nova. Un uomo di origini rumene è stato rinvenuto senza vita nell’agro del Comune dei 5 Reali Siti, nei pressi della SS16. Ancora da ricostruire la vicenda. Questa mattina è stata allertata l’ambulanza del 118 per un malore accusato da una persona. Sul posto però i sanitari si sono accorti che un’altra persona stava accusando un infarto.

Poiché la prima persona soccorsa versava in condizioni stabili, i sanitari si sono precipitati nel praticare il massaggio cardiaco sul secondo soggetto, senza esiti positivi. L’uomo è deceduto sul posto in cui era stato soccorso, mentre erano stati allertati anche una seconda ambulanza e l’elisoccorso. Dai vestiti che indossava si presume si stesse recando a piedi a lavoro. Sul posto i Carabinieri per ulteriori accertamenti e per appurare le cause del decesso.

(immagine di repertorio)