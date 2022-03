5 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 02/03/2022Sono 3302 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 26.836 test effettuati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 2 marzo: il tasso di positività si attesta oggi al 12,30% (una settimana fa era pari al 12,75%). Registrati nel bollettino odierno 13 decessi.I nuovi casi sono 839 in provincia di Bari, 213 nella Bat, 231 in provincia di Brindisi, 517 nel Foggiano, 1052 nel Leccese, 407 nel Tarantino. Altri 28 sono riferiti a residenti fuori regione, per 15 la provincia è in corso di definizione.Prosegue il calo degli attualmente positivi, (oggi 75.557, 1823 in meno rispetto a ieri), e dei ricoveri: oggi le persone in ospedale sono complessivamente 614 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 581 (-12) in area non critica e 33 (-3) in terapia intensiva.