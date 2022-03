La ASL Foggia ha organizzato per il prossimo 8 marzo una giornata dedicata alla vaccinazione delle donne in gravidanza e allattamento. L’iniziativa si rivolge a tutte le donne in gravidanza e alle neomamme che: non hanno ancora ricevuto il vaccino anti COVID; devono completare il ciclo vaccinale (primario o dose di richiamo); si sono negativizzate da almeno 12 settimane.

L’open day con accesso libero si svolgerΓ presso l’hub vaccinale del Presidio Ospedaliero di Cerignola (allestito presso la struttura polifunzionale) dalle ore 8,30 alle ore 15,00. La vaccinazione sarΓ curata dagli operatori sanitari del Servizio di Igiene Pubblica e dall’equipe della Struttura Complessa di β€œOstetricia e Ginecologia” dell’Ospedale β€œTatarella”. La vaccinazione in gravidanza e durante l’allattamento produce molteplici benefici.

È fondamentale per proteggere immediatamente la futura mamma e il feto dal COVID 19. È importante anche per il neonato che riceve gli anticorpi dalla madre. Le donne che allattano possono vaccinarsi, infatti, senza alcuna necessitΓ di interrompere l’allattamento. La vaccinazione non espone il lattante a rischi, ma gli permette, anzi, di assumere, tramite il latte, anticorpi contro il Coronavirus.

Per qualsiasi informazione Γ¨ possibile contattare gli operatori della Struttura di β€œOstetricia e Ginecologia” ai seguenti numeri telefonici: 0885.419606 e 0885.419600.

Comunicato Stampa