🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 11/03/2022Sono stati individuati 4.748 nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 11 marzo 2022. Il tasso di positività, basato su 28.428 casi, è del 16,7%, in aumento rispetto al 12,17% fatto registrare 7 giorni fa.In particolare, si segnalano 1.303 nuovi casi nel Barese, 389 nella Bat, 388 nel Brindisino, 606 nel Foggiano, 1.464 nel Leccese, 545 nel Tarantino, 41 per residenti fuori regione e 12 per provincia in definizione. Dodici i decessi riportati nelle ultime 24 ore nella regione.Le persone attualmente positive salgono a 77.587 (ieri erano 76.606). In calo, invece, i ricoverati: al momento sono 559 (-13 rispetto al giorno precedente), di cui 529 nelle aree non critiche (-14) e 30 in terapia intensiva (+1).