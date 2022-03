Un incidente rischia di far chiudere per sempre una storica officina di Foggia. Il web si mobilita per aiutare il proprietario dellโ€™autofficina che il 15 marzo scorso รจ stata praticamente distrutta da un incendio. Stando a quanto ricostruito si sarebbe trattato di un cortocircuito, ma quanto era allโ€™interno del locale di Via Manzoni รจ andato completamente distrutto. Dopo lโ€™intervento dei vigili del fuoco รจ partita la conta dei danni con esiti tuttโ€™altro che positivi.

Sono ingenti le spese che il proprietario dovrebbe sostenere per riaprire lโ€™officina. Ecco perchรฉ alcuni conoscenti si sono mobilitati attraverso la piattaforma Go Found Me che consente di raccogliere donazioni tramite internet. โ€œA causa di un cortocircuito questa notte ha preso fuoco lโ€™officina storica di via Manzoni a Foggiaโ€ โ€“ si legge nella spiegazione della raccolta-. โ€œChi ha unโ€™attivitร sa cosa significa vedere andare in fumo i sacrifici di una vitaโ€.

A lanciare lโ€™iniziativa รจ stata Annalisa Pepe. Giร sono tanti i cittadini che hanno risposto allโ€™appello per venire incontro alle esigenze dellโ€™elettrauto Paolo Ruotolo. โ€œPurtroppo โ€“ si legge nellโ€™incipit della raccolta โ€“ le spese da sostenere saranno molte e abbiamo bisogno di un piccolo aiuto da parte di tutti per poter ripartire. Grazie di cuore โ€“ conclude il proprietario dellโ€™officina di Via Manzoni โ€“ per qualsiasi vostro contributoโ€.

