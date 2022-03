Il Comune di Ordona ha sottoscritto un accordo con il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura (DICAR) dell’UniversitΓ di Bari che potrebbe avere delle buone ricadute sull’attivitΓ di progettazione che si svolgerΓ nel Comune degli scavi. Le attivitΓ di studio del dipartimento barese, infatti, andranno ad integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attivitΓ poste in essere dall’Ente locale.

CosΓ¬ come si evince dalla delibera di Giunta che ha sancito tale collaborazione, l’accordo sarΓ finalizzato a: studi, analisi, rilievi e progetti di restauro e di valorizzazione di manufatti architettonici e siti di interesse archeologico, ricadenti nell’area del Comune; studi storico-urbanistici e territoriali e ricognizione delle opportunitΓ di valorizzazione nell’ambito paesaggistico. Il Comune di Ordona, infatti, sia nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Capitanata che nel PNRR, ha diverse progettualitΓ aperte per rilanciare il sito archeologico di Herdonia, praticare rigenerazione urbana e costruire infrastrutture per il paese.

Per questo motivo le competenze tecniche del dipartimento accademico potrebbero risultare un valore aggiunto importante. L’accordo Γ¨ stato sottoscritto dalla sindaca Adalgisa La Torre e dal direttore del dipartimento Carlo Moccia. Nei prossimi mesi tale collaborazione entrerΓ nel vivo e si conosceranno nello specifico quali finalitΓ avrΓ questa nuova intesa di carattere tecnico-scientifico.