Il Consiglio Provinciale, si è riunito a Palazzo Dogana, con la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta, del Vice Presidente, Giuseppe Mangiacotti e dei Consiglieri Provinciali:: Augello Roberto; Zuccaro Antonio; Maggi Miriam; Pezzano Rino; De Maio Tonio; Palladino Nunziata; Sementino Michele; Cilenti Lucrezia; Giurato Luigi; Prencipe Salvatore; Rinaldi Libera Liliana; del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli e dei dirigenti: Lombardi, Iannotta, Decembrino e Cela. In apertura dei lavori è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’Ucraina. Approvati a maggioranza il Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione. Sul Bilancio ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori.

Nel suo intervento il Presidente dell’Ente, Nicola Gatta, ha sottolineato che il bilancio in approvazione è un bilancio politico ed ambizioso fatto da interventi infrastrutturali importanti, un bilancio atteso da anni, che viene approvato nei tempi previsti per legge addirittura entro marzo, ed è la prima volta, con largo anticipo, per poter consentire agli uffici di eseguire tutte le misure previste. Questo grande risultato è stato possibile grazie a quell’autonomia finanziaria che l’Ente è riuscito a creare in questi tre anni di amministrazione. Un bilancio che può dare risposta concreta ai cittadini con interventi per oltre 220 milioni di euro per strade e scuole nel biennio 2022-2023.

Alcune azioni sono importanti come, il programma ponti che prevede la manutenzione straordinaria, riguarda circa 35 strutture per complessivi 25 milioni di euro. Il Piano Frane e i quattro accordi di programma sulla manutenzione straordinaria, per la viabilità provinciale, che riguardano il Gargano, i Monti Dauni, il Tavoliere sud e quello nord. Per gli accordi di programma, sono stati attivati 20 milioni di muto con CC.DD.PP. Oltre 57 milioni di euro per ampliamento strade e costruzioni di nuove strade così ripartiti: SP. 141 per 9 milioni con fondi CIS, SP. 77 per 30 milioni sempre con fondi CIS, secondo lotto tangenziale est di San Severo, 18 milioni con fondi sviluppo e coesione, e altri 50 milioni per il primo stralcio della SR. 1. Una unica programmazione che ha portato ad intercettare risorse cospicue per l’edilizia scolastica. Per supportare questo grande sforzo adesso occorre organizzare al meglio la struttura amministrativa.

Sugli accapi approvati ha relazionato il Consigliere delegato al Bilancio, Rino Pezzano che ha evidenziato che il Bilancio è in equilibrio per il triennio (20/22 – 20/24) e che le risultanze in pareggio per l’annualità 2022, hanno una consistenza complessiva di € 344.394.181,86. Sono intervenuti i Consiglieri: Palladino; Sementino; Giurato; Mangiacotti; De Maio; Augello; Cilenti e il Presidente dei Collegio dei revisori, Chinno.

Comunicato Stampa