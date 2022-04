La comunità di Ordona ha finalmente potuto riabbracciare il proprio concittadino Paolo Bianco. L’ex calciatore è da poco rientrato dall’Ucraina dove faceva parte dello staff di Roberto De Zerbi, a capo della guida tecnica della squadra di calcio Shakhtar Donetsk. Dopo un lungo e preoccupante soggiorno all’interno di un hotel di Kiev, dove la squadra si era rifugiata allo scoppio della guerra, oggi Bianco è tornato in visita nel suo paese d’origine.

Ad accoglierlo vi era la sindaca Adalgisa La Torre che, durante la permanenza di Bianco in Ucraina, era rimasta in contatto con lui e gli aveva espresso vicinanza e solidarietà. “Stamattina una bellissima sorpresa” – afferma la prima cittadina – “è venuto a trovarmi il nostro amatissimo Paolo Bianco. Abbiamo parlato della sua esperienza in Ucraina, di come è stato fortunato a tornare a casa”.

“Ho visto le foto del suo viaggio – riporta Adalgisa La Torre – della gente che fuggiva e del fumo delle bombe lungo la strada che lo ha portato alla salvezza. Il mio abbraccio è quello di tutta la comunità ordonese che non ha mai smesso di volergli bene”. Nel frattempo la comunità dei 5 Reali Siti ha accolto alcune famiglie ucraine fuggite dalla guerra. La popolazione si è mobilitata per garantire loro ogni tipo di bene di prima necessità.