🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 15/04/2022Sono 4.434 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 22.336 test giornalieri. Nel bollettino di oggi, venerdì 15 aprile, il tasso di positività si attesta al 19,85% (una settimana fa era del 16,57%, con 5.352 casi e 32.299 tamponi). Segnalati oggi altri 15 decessi.I positivi sono 1.584, 334 nella Bat, 441 in provincia di Brindisi, 584 nel Foggiano, 808 in provincia di Lecce, 634 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 41, per otto la provincia è in corso di definizione.Sono 102.567 le persone attualmente positive (699 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 886.207 (+5118). Sul fronte dei ricoveri, si registra oggi un rialzo di qualche unità: le persone complessivamente in ospedale sono 660 (+10) di cui 630 (+16) in area non critica e 30 (-6) in terapia intensiva.