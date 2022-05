Il presidente dell’Audace Cerignola, Danilo Quarto, lascia la presidenza del club. Lo ha annunciato lui stesso con una lunga lettera rivolta ai tifosi, dopo aver conquistato una storica promozione in Serie C. Sarà la famiglia Grieco, già main sponsor quest’anno dei giallo-blu, a rilevare la società verso la nuova avvincente sfida della categoria appena conquistata.

“Oggi vi scrivo per comunicarvi che non ricoprirò più il ruolo di presidente dell’Audace Cerignola. In questi giorni ho preferito non rispondere alle vostre tante domande, ai vostri infiniti attestati di stima e di affetto” – sottolinea Danilo Quarto. “Ho avuto l’onore di guidare questo club con il 100% delle quote, ho avuto il privilegio di rappresentare questi colori, che ho difeso davanti a ogni cosa, davanti a ogni persona. Si è parlato in Italia e non solo di quello che è stato il nostro progetto, i nostri risultati!

“La famiglia Grieco – riporta l’ormai ex presidente – dopo esser stati main-sponsor e compagni di viaggio in questa vincente stagione, nelle ultime settimane ha più volte manifestato la volontà di rilevare parte o l’intero pacchetto azionario del club. Sono state ore per me di intensa riflessione perché c’è stata la possibilità di rimanere in società, anche con il ruolo di presidente, ma la mia storia e il mio modo di fare calcio non conoscono vie di mezzo. Mi avete conosciuto, sono un passionale, uno che vive il calcio come un qualcosa di viscerale. E oggi sento che non sarebbe giusto continuare in una maniera diversa da quello che è stato, per me e per voi”.